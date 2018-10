Le brame du cerf : la fin de la saison des amours

Au cœur de la nature de Saucats, la saison des amours touche à sa fin pour le roi de la forêt. Stéphane Alsac, peintre animalier, cherche à faire ressortir de ses croquis l'intensité du brame du cerf, avec l'ambiance assortie à cet événement. Par ailleurs, ce portraitiste a dessiné chaque passage de l'accouplement du roi de la forêt. Un événement qui n'arrive qu'une seule fois par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 ocotbre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.