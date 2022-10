Brame du cerf, la patience récompensée

C'est un chant d'amour, celui du cerf, le roi de la forêt. Il résonne pendant trois semaines à l'automne, l'unique période de reproduction du plus gros animal sauvage de nos forêts. Le brame du cerf suscite l'engouement du public. Charles Brunswick guide un petit groupe de passionnés et de novices. Certains viennent de Bordeaux. Une immersion au cœur du territoire des cerfs. Mireille n'en revient pas. Thierry, lui, n'a pas peur, il est juste très ému. Par ailleurs, le chant du brame est inimitable. Notre guide décode ce cri si particulier. Après deux heures de marche, le groupe va découvrir l'un des plus gros mâles du secteur. Sur sa tête, ses bois pèsent plus de dix kilos. C'est fabuleux d'écouter la forêt se réveiller au petit matin au son des animaux. Ici, un autre homme connaît bien la vie des cerfs. Prudent, Pascal Paulmier s'approche. Le cerf peut sentir une présence humaine à plusieurs centaines de mètres. Pascal tombe sur une harde, un groupe de biches et de faons accompagnés d'un grand mal. TF1 | Reportage D. Bordier, S. Maloiseaux