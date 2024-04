Braquage d'une banque dans l'Hérault : le suspect retrouvé mort

Les gendarmes de l'identification criminelle inspectent la voiture du braqueur ; un fusil est retrouvé dans le coffre. Pendant près d'une heure et demie, l'homme s'est retranché à l'intérieur d'une banque à Clermont-l'Hérault (Hérault). Les trois employés présents étaient cachés dans le coffre-fort à l'arrière de l'agence. Vers neuf heures et demie, un homme utilise son véhicule comme voiture bélier pour pénétrer dans l'agence bancaire. Les employés alertent les gendarmes. Plusieurs coups de feu sont entendus par des témoins. Hélicoptère, équipe cynophile... rapidement, un important dispositif de sécurité est déployé sous les yeux des commerçants confinés dans leur boutique. Vers onze heures, l'homme lourdement armé échange des tirs avec les forces de l'ordre. "L'individu a été atteint au moins par un projectile, et donc décédé suite à cette intervention", informe Fabrice Bélargent, procureur de Montpellier. Aucun employé n'a été blessé. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Perrot, M. Scarzello