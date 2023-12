Braquage rocambolesque dans cette petite ville

Laurent est encore sous le choc. Samedi dernier, il est environ neuf heures et demie quand trois hommes pénètrent dans sa bijouterie, armés et cagoulés. Après avoir séquestré l'employé dans les sanitaires, on les voit sur ces images voler des montres, des alliances des diamants. L'établissement est victime d'un braquage. Une première pour les propriétaires, implantés dans le village depuis deux générations. Les malfrats prennent ensuite la fuite en voiture. Ils l'ignorent, mais à ce moment-là, ils sont déjà recherchés. Le boulanger situé en face les a vus rentrer dans la bijouterie et a donné l'alerte. Et ce n'est pas le seul témoin. Un gendarme en civil passait lui aussi devant la bijouterie au moment de la fuite des voleurs. Il prévient ses collègues en service à ce moment-là. S'en suit alors une course-poursuite entre les gendarmes et les braqueurs dans les rues du village. Nous sommes samedi et jour de marché, de nombreux témoins assistent à la scène. Et les villageois ne sont pas au bout de leur surprise. Quelques instants plus tard, ils assistent à l'arrestation des malfaiteurs. Une fin de cavale digne d'un film dont se souviendront longtemps les habitants de Pouzauges (Vendée). TF1 | Reportage J. Cressens, N. Hesse, X. Baumel