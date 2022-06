Brasseurs de père en fils

Tout commence par une bonne tablée, à l'heure où les verres s'entrechoquent, des verres de bières évidemment. Dans la famille, de la mamie aux belles-filles en passant par les fils et les petits-fils, on aime le houblon, la mousse et l'orge. François et son fils Henry nous emmènent dans leur petite brasserie flambant neuve. Le père a transmis au fils l'amour de la bière, celle qui porte d’ailleurs le nom de la famille depuis plus de 350 ans : Motte-Cordonnier. "Henry est la dixième génération de brasseurs dans la famille", lance François. A l'heure où il faut empâter, c'est-à-dire mélanger le malte avec de l'eau chaude, tous deux s'affairent. Ils portent le même tablier autour du cou et ici, tout est fait de façon artisanale. Et quand vient le moment de calculer le pH avec un téléphone portable, ils se chamailleraient presque. La brasserie Motte est née en 1650. Elle fut l'une des plus importantes de la région. On y travaillait jusqu'à 1 200 personnes. A l'époque, ou on buvait plus de bière que d'eau. Aujourd'hui, on trouve encore des bistrots avec l'enseigne Motte-Cordonnier. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire