Bray-Dunes : déjà du monde dans les campings

Dans le Nord, les températures sont presque printanières. Des conditions idéales pour profiter des instants en famille dans les sites de camping de Bray-Dunes. C'est le cas de certains retraités, qui emmènent leurs petits-enfants en vacances. Ils s'éloignent le temps d'une semaine pour créer des souvenirs incomparables avant de retourner à la maison et retrouver l'école. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.