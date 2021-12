Bredele, les traditionnels biscuits alsaciens de Noël

Des lumières et l'ambiance chaleureuse d'un authentique Noël en Alsace. Durant les quatre semaines de l'Avent, ils sont incontournables. Sans eux, les marchés n'auraient pas tout à fait la même saveur. Les Bredeles ou petits gâteaux de Noël font partie de la tradition. Spritzbredeles ou Schwowebredeles pour les plus connus, des délices très gourmands aux noms parfois très compliqués. Sucrées ou épicées, chaque famille a ses propres recettes. Gabrielle s'est spécialisée dans les noisettins. "C'est des petits palets avec une noisette au milieu. A base de poudre de noisettes, de beurre, de sucre et de farine", explique-t-elle. Une fois les premiers Bredeles sortis du four, les pique-assiettes sont déjà au rendez-vous. Après une première fournée, il est temps de s'attaquer aux Schwowebredeles. On utilise des emporte-pièces aux formes traditionnelles. Entre la fabrication et la dégustation, le choix est très vite fait. Des Bredeles à partager ou à offrir durant les quatre semaines de l'Avent. Il faut se dépêcher d'en profiter. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre