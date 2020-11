Brel et "Ne me quitte pas" en tête des 1 000 chansons préférées des Français

Pour les Français, la plus belle de toutes les chansons, c'est "Ne me quitte pas" de Jacques Brel. En effet, dans un livre qui raconte la vie des chansons, 1 000 Français ont élu leur titre préféré et celui de Brel figure en tête du classement. Et quand on demande aux passants de chanter, il y a les timides qui refusent poliment et ceux qui essaient. En numéro deux se trouve "J'ai demandé à la lune" d'Indochine. En troisième place, nous avons Michel Sardou avec "Les lacs de Connemara", suivi ensuite par "L'aigle noir" de Barbara et "Mistral gagnant" de Renaud. Face à ce classement, certains ne sont pas d'accord avec la deuxième et la troisième place. D'autres, par contre, voulaient des types plus rock. Beaucoup s'étonnent aussi de ne pas trouver Jean-Jacques Goldman en première position. Pourtant, le chanteur a eu le plus de chansons citées dans ce hit-parade. Même chose pour Mylène Farmer pour les femmes.