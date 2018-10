Brésil : Jair Bolsonaro sort victorieux des élections présidentielles

Dès l'annonce des résultats et de la victoire de Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, ses partisans sont descendus dans la rue, tout âge confondu pour exprimer leur joie. Cet ancien militaire est d'ailleurs déterminé à chasser du pouvoir pour toujours une gauche décrédibilisée, accusée de corruption. Pour les sympathisants de gauche, tristesse et peur les habitent, car le nouvel homme fort leur avait alors promis l'exil ou la prison. Alors que le président priait devant les caméras et promettait de respecter la démocratie, les deux camps se sont affrontés verbalement dans les rues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.