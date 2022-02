Brésil : près de 100 morts dans des glissements de terrain

Submergé par la boue et battu par la pluie, ce quartier populaire de Petrópolis est comme éventré. À cette place, se tenaient des dizaines de maisons, aucune n'a résisté à l'avalanche. Sur cette image, on aperçoit le pan de la colline qui s'est effondré. Horrifiés, des habitants ont filmé mercredi le glissement de terrain. Sous la pression des pluies torrentielles, la terre et la forêt sont emportées. Aujourd'hui près de 200 pompiers fouillent cette boue, une trentaine de personnes sont portées disparues, 104 habitants au moins, ont perdu la vie. Un habitant nous affirme que dans le quartier, tout le monde a perdu quelqu'un, certains ont perdu trois et même cinq membres de leurs familles. Et parfois, leurs enfants. Les recherches continuent au milieu de cette ville en alerte. La pluie menace toujours et le gouvernement dit redouter de nouveaux glissements de terrain dans cette région montagneuse. TF1 | Reportage J. Garro, C. Aguilar