La Bretagne a été placée en vigilance jaune

Après Carmen et Eleanor, la Bretagne a été une nouvelle fois placée en vigilance jaune. En effet, des rafales de vent sont attendues dans cette région ce mardi 16 janvier 2018 à partir de 22 heures. Celles-ci pourraient atteindre les 100km/h mais les prévisions ne parlent pas encore de tempête. Au Conquet dans le Finistère, les pêcheurs préfèrent rester à quai.