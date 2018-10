Bretagne : affluence record pour un entraînement des Bleus à Guingamp

Le Stade du Roudourou à Guingamp était en ébullition le 10 octobre 2018. Près de 16.000 personnes s'y sont retrouvées pour suivre l'entraînement des Bleus. Ces derniers vont jouer un match amical contre l'Islande ce 11 octobre 2018 au soir. Parmi les joueurs, Kylian Mbappé a été le plus acclamé et déclenche l'hystérie dès qu'il touche le ballon ou qu'il signe des autographes. La plupart des supporters n'auront pas la chance d'assister au match, mais voir la Coupe du monde sur leurs terres est déjà plus qu'une consolation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.