Bretagne : la Côte de granit rose prend une dimension presque irréelle

La Côte de granit rose est un petit coin de paradis en Bretagne. Dessinant les contours de l'Armorique, les blocs de pierre envahissent le long des 2 700 km de côtes bretonnes. Dans la région de Perros-Guirec, la nature les a colorés en rose, créant ainsi l'un des plus beaux jardins à explorer toute l'année. Pour les habitants et les vacanciers, le printemps naissant est propice aux belles promenades et activités en tout genre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.