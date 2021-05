Bretagne : des algues vertes précoces et déjà nombreuses

Une étendue verte se dessine à nouveau dans la baie de Saint-Brieuc. La plage de Hillion en est victime, comme celle à Plérin (Côtes-d'Armor), qui s'est transformée en quelques jours seulement. Les algues vertes sont chaque année un fléau en Bretagne. Cette saison, elles sont arrivées bien plus tôt que d'habitude. Un désastre aussi bien pour les habitants que pour les touristes. "C'est désolant, on a envie de se promener d'autant plus que la Bretagne est caractérisée par ses belles plages". Par contre, certains promeneurs se font une raison et espèrent même qu'elles disparaîtront aussi vite qu'elles auraient apparu. Le trop-plein de soleil et le peu de tempête de cet hiver expliquent cette situation. En effet, ce sont des conditions favorables pour la production d'algues vertes. La haute mer dissimule les dégâts, mais elles finiront par atteindre la rive. André Ollivro milite pour que ces algues vertes soient systématiquement ramassées. La baie de Saint-Brieuc est particulièrement surveillée. En ce début de printemps, elle concentre, à elle seule, 90 % des algues vertes échouées en Bretagne.