Bretagne : des mini-méduses jonchent les plages

Les voilà par milliers sur les plages du Sud-Finistère. Petites taches brunes de quelques centimètres, ces méduses se sont échouées par vagues cette semaine. Ce professeur de surf a dû annuler plusieurs cours pour éviter les piqûres. Bien équipés, ses élèves tentent leur chance. "Bien fermer les yeux et la bouche, autrement ça pique", explique l'un d'eux. Ces méduses arrivent habituellement avec le réchauffement de l'eau. Mais cette année, les surfeurs s'étonnent de les voir si tôt dans la saison. "C'est poussé par les vents et les courants. Il y a une dizaine d'années, c'étaient des épisodes rares. Et on les voit de plus en plus depuis deux ans", dit Sébastien Le Berre, responsable à l'école de surf "Rise Up". Selon les spécialistes, il s'agirait de Pelagia noctiluca, de la famille des orties de mer, pas dangereuses mais très urticantes. Prudence donc, car même échouées, ces méduses restent venimeuses pendant plusieurs jours encore. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, T. Lagoutte