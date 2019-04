Bretagne : le fest-noz, une tradition toujours aussi vivante

L'âme du fest-noz à l'ancienne règne toujours dans les villes bretonnes. Le fest-noz est inscrits depuis 2012 au patrimoine mondial de l'Unesco et les Bretons y sont notamment attachés. Dans le Finistère, cette fête de nuit attire des milliers de personnes de tous les âges. Dans la région, cette coutume incarne une culture très forte. Au début du 19ème siècle, on dansait déjà dans les maisons et l'histoire continue jusqu'à présent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.