Bretagne : ils jouent au loto depuis leur voiture

Une chose est sûre, l'idée est très originale. À Pleurtuit, Covid oblige, une partie de loto s'est jouée en drive. Les règles sont les mêmes, mais les joueurs, eux, restent chacun dans leur voiture. Pour les passionnés, ça change forcément des habitudes. L'une d'eux a témoigné que ce n'est pas désagréable. "Il faut klaxonner quand on gagne, c'est rigolo", a-t-elle poursuivi. Dans la voiture, chacun y va de sa petite astuce pour bien s'installer. Pour le cas de Pascale, elle a emmené sa table d'appoint et une sorte de tissu pour empêcher que les jetons glissent. "Il faut s'équiper. On a acheté des clips et on a mis une protection pour ne pas abîmer le carton de l'animateur", nous a-t-elle expliqué. Pour plus de confort, certains ont préféré venir en camping-car. Cette association est l'une des rares dans l'Hexagone à proposer des lotos en drive. Celui-ci est le premier de l'année. Alors, certains sont venus de loin. Le drive, une solution de repli pour les organisateurs, mais demande plus de logistique. Dimanche dernier, ils étaient plus de 600 à y avoir participé. Notez bien, le prochain rendez-vous sera pour le 4 avril !