Bretagne : ils ont sauvé leur phare

C’est l’histoire d’un petit phare dans un petit port breton, qui après une longue vie, était destinée à la casse. Mais les habitants de la commune, Moguériec (Finistère), sont très attachés à lui. Alors certains ont plongé dans les archives pour le sauver. Ils ont fait une découverte incroyable : leur phare est signé Eiffel. Le phare a près de 150 ans. Il a d’abord illuminé le port d’Honfleur (Calvados) jusqu’en 1948 avant d’être délaissé. Au début des années 60, les pêcheurs de langoustes de Moguériec en recherchent un et le rachètent. Le phare n’a cessé de les guider depuis, alors pas question de l’abandonner. Il y a un an et demi, ils ont confié sa restauration à une entreprise près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Les artisans ont remplacé le fût en acier par de l'inox, qui résiste mieux à la corrosion. Mais tout ce qui peut être conservé est restauré. Dans une autre pièce, d'autres travaillent sur la lanterne. Tous ont à cœur de ne pas trahir le style Eiffel. Après un an de travail, il est comme neuf. TF1 | Reportage A. Janssens, M. Giraud, X. Bertrand