Bretagne : la dernière récolte d'artichauts bat son plein

La dernière récolte d'artichauts de l'année 2019 a débuté en Bretagne. A Saint-Pol-de-Léon, dans le Finistère, toutes les conditions sont réunies pour assurer sa production. En effet, avec l'air iodé et les basses températures, les risques de gelées et de perte sont moindres. Par ailleurs, il existe différentes manières de cuisiner ce légume. Une préparation qui dépend néanmoins de la variété.