Bretagne : la troménie de Locronan rassemble des milliers de pèlerins

En Bretagne, la troménie de Locronan est l'un des rassemblements religieux les plus respectés et attendus. La cérémonie est organisée tous les six ans en l'honneur de saint Ronan, l'un des moines celtes venus christianiser le pays breton. Des milliers de pèlerins s'élancent pour une marche de douze kilomètres pour retrouver le grand pardon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.