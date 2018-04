La Bretagne, le pays de la danse traditionnelle des terroirs

De toutes les régions de France, la Bretagne est sûrement celle qui possède le plus de danses traditionnelles. Chaque terroir possède la sienne propre et durant tout l'hiver, chaque compagnie de danse fait des répétitions en vue des parades folkloriques et autres festivals. Et pas question de se montrer en public sans la tenue traditionnelle confectionnée avec soin et amour. Une tradition vieille de plus d'un siècle Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.