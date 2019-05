Bretagne : le Pen Duick est de retour à son port d'attache

Classé monument historique en 2016, Pen Duick, le voilier d'Eric Tabarly, est devenu un emblème du patrimoine maritime. Après 18 mois de travaux, le bateau de 120 ans a été remis à l'eau et a retrouvé son port d'attache. Sa remise en l'état s'est élevé à près de 700 000 euros. Grâce au travail minutieux et au savoir-faire de trois chantiers navals, le célèbre bateau a retrouvé un second souffle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.