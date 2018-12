Bretagne : la plage de Landéda aux couleurs des abers !

La marée basse dévoile les abers de la plage de Landéda, dans le Finistère. Au lendemain de Noël, les promeneurs ont décidé de bien profiter des paysages. L'air iodé permet non seulement de se ressourcer mais également d'éliminer les surplus de gras après les fêtes. Quid des programmes des vacanciers ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.