Bretagne : pourquoi les Bretons sont-ils fiers de leurs origines ?

Selon une étude, les Bretons sont très attachés à leur région. Ils remportent même la palme de la fierté. Près d'un habitant sur trois se considère avant tout Breton puis Français. Au Conquet, dans le Finistère, la plupart des passants interrogés avouent être attachés à des valeurs simples et humaines.