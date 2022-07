Bretagne, un incendie ravage les monts d'Arrée

C'est le plus gros feu que le Finistère ait connu. Les flammes se sont propagées très vite sur les collines du centre Bretagne. Depuis lundi, les habitants regardent, dépités, leur petit pays breton brûler. "On a peur. Ces nuits, elles étaient atroces. Chez moi, je sentais la fumée", témoigne un habitant. Ici, 250 pompiers luttent encore pour tenter de maîtriser l'incendie. De gros moyens ont été engagés, mais la météo a joué contre les soldats du feu. Hier soir, 500 habitants ont été évacués, et 200 ont passé la nuit dans un centre d'hébergement, monté en urgence. Le cœur lourd, Gilles et Solange ont emporté avec eux quelques affaires et leur chien. "Le fait de quitter la maison, ça fait vraiment mal. C'est comme un exode", lance Gilles. Ce mardi matin, aucune maison n'a été touchée, mais le feu poursuit sa course. Dans leur combat, les pompiers bretons attendent du renfort des régions voisines. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, M. Pirckher, P.F. Watras