Bretagne : une association organise un comptage annuel des oiseaux de jardin

Depuis dix ans, l'association Bretagne Vivante réalise un comptage annuel des oiseaux de jardin. Pour ce faire, plus de 4 000 lieux sont visités. Un véritable plaisir pour les passionnés. Mésange bleue, merle noir, rouge-gorge, moineaux... près de 150 000 oiseaux sont recensés en l'espace d'un week-end.