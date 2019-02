Bretagne : les vacanciers profitent du beau temps

Le beau temps est au rendez-vous dans le Finistère. L'occasion pour les vacanciers de la zone B de s'aventurer au cœur de l'île d'Ouessant, sur les sentiers côtiers et au bord de la mer. Il règne un joli parfum d'insouciance sur la plage du Trez Hir. Les seaux et les pelles sont déjà de sortie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.