Bretenière : la cueillette des fraises, une récompense à portée de main

Les premières fraises françaises sont arrivées dans les marchés. Grâce à la permission des producteurs, certains les cueillent eux-mêmes au lieu d'en acheter au supermarché. C'est notamment le cas à Bretenière, en Côte-d'Or, où des passionnés remplissent leurs paniers sur un parcours gourmand, à travers deux hectares de champ. Cette pratique permet notamment de se procurer des produits sains et frais. Pour beaucoup, ce marché à ciel ouvert permet également de rester en forme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.