Brexit : de nombreux Anglais demandent la nationalité française

A Trémolat, en Dordogne, ils sont près d'une centaine d'Anglais à avoir choisi le territoire français comme port d'attache. Face au Brexit qui les inquiète énormément, ils décident de devenir Français. "On y songeait... Il est temps de le faire", affirme Jill Castle, conseillère municipale de Trémolat. Quid des retombées économiques de l'arrivée des Britanniques en Dordogne ?