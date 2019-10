Brexit : enfin un accord !

Ce 17 octobre 2019, le Royaume-Uni et l'Union européenne sont finalement parvenus à un nouvel accord sur le Brexit. Après de longues négociations, Boris Johnson et Jean-Claude Juncker l'ont annoncé eux-mêmes. Mais rien n'est encore joué car ce compromis doit être validé au niveau du Parlement britannique avant d'être adopté. D'ailleurs, les Travaillistes appellent à voter contre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.