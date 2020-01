Brexit : est-ce que tout va changer à Calais ?

Le processus du Brexit qui a duré trois ans va finalement prendre fin ce vendredi soir. Mais la transition va durer une année de plus pour tout régler. Pour l'instant, aucun changement important ne se fera à la frontière, à Calais. Mais de son côté, le Centre Hospitalier qui avait fait un accord avec les Anglais pour accueillir des patients ressent déjà les effets du Brexit. En 2018, une centaine de personnes y sont venues contre une vingtaine seulement en 2019. Qu'en est-il des impacts sur les commerçants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.