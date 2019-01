Brexit : les expatriés britanniques sont inquiets

Les Britanniques vivant dans d'autres pays européens sont inquiets. Ils sont 150 000 à habiter dans l'Hexagone et la situation politique anglaise risque d'entraver leurs démarches pour s'y installer. Ils sont d'ailleurs nombreux à espérer que leur pays trouve un accord avec l'Union européenne. Quid des conséquences du Brexit ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.