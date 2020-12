Brexit : le casse-tête pour les Britanniques vivant dans l'Hexagone

C'est une drôle de matinée que vivent les Britanniques habitant au village d'Argentonnay, dans les Deux-Sèvres. Ce 31 décembre 2020 sera leur dernier jour en tant que citoyens européens. "En 2016, j'étais vraiment fâchée par la décision. Aujourd'hui, après quatre ans, je ne le suis plus mais c'est une journée pleine de tristesse", confie Helen Tait Wright. Beaucoup de ressortissants britanniques sont venus passer leur retraite dans l'Hexagone. Leurs enfants et petits-enfants habitent encore au Royaume-Uni. Joy Mullen, l'une d'entre eux, s'attend malheureusement à moins voir sa famille. Pour les Britanniques habitant dans l'Hexagone quelques mois l'année, ils sont désormais contraints d'y rester 90 jours sur une période de six mois. Pour Chris Dodman, agent immobilier anglais à Bressuire, la mesure le plonge dans le doute. Les Britanniques se trouvant sur le sol français ont maintenant un choix à faire : demander la nationalité française ou obtenir une carte de séjour pour pouvoir rester.