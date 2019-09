Brexit : l'inquiétude est à son comble pour les marins pêcheurs de Boulogne-sur-Mer

À Boulogne-sur-Mer, les marins pêcheurs s'inquiètent du sort que leur réserve le Brexit, plus exactement un hard Brexit. Ce dernier signifierait qu'ils n'auront peut-être plus droit aux zones de pêche britanniques. Pourtant, 200 bateaux dépendent directement de ces eaux anglaises pour réaliser leur chiffre d'affaires. Le Comité des pêches, de son côté, craint également l'embouteillage sur les eaux françaises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.