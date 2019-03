Brexit : les pêcheurs français s'inquiètent d'une sortie sans accord

A deux semaines du Brexit, Londres et Bruxelles n'ont pas encore trouvé d'accord. En Bretagne, les pêcheurs s'inquiètent pour leur avenir. Sans accord, les eaux britanniques leurs seront en effet inaccessibles à partir du 29 mars 2019 à minuit. En tout, 120 navires sont concernés. Un Brexit dur risque d'impacter toute la filière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.