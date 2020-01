Brexit : une séparation douloureuse pour la commune de Guerquesalles

A Guerquesalles, en Normandie, Anglais et Français vivent main dans la main. Une situation qui va changer une fois le Brexit effectif. C'est notamment le cas pour Tim Green, conseiller municipal depuis plus de dix-huit ans. Ce Britannique pourra terminer son mandat, mais il n'aura plus la possibilité de se représenter. Une grosse perte pour le maire de la commune. Pour conserver son mandat, l'unique solution est de demander la nationalité française. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.