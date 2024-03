Bricolage : coup de rabot sur les prix

Nous vous avons annoncé une bonne nouvelle ce mardi matin. Ces trois dernières années, les prix avaient augmenté de près de 27% dans vos magasins de bricolage. Les négociations entre industriels et distributeurs viennent de se terminer et les répercussions vont être immédiates pour les consommateurs, c'est ce qu'a annoncé Thierry Cotillard, le patron du groupe Mousquetaires dans la matinale de TF1. À l'intérieur de ce magasin de bricolage, les prix vont baisser en moyenne de 5% à 10%. Christophe a prévu de rénover sa salle de bain. "En matériaux, il y en a pour 1 500 euros. Donc, il y en aurait pour 150 euros de bénéfices", nous a-t-il confié. Grâce à la diminution du prix des matériaux et de l'énergie, les sols stratifiés par exemple, sont également concernés par cette baisse. Et sur certains produits, les étiquettes ont déjà été changées. Christian Mourgues, le gérant de ce magasin, a vu sa clientèle augmenter. Le prix des décorations pour la maison pourrait également diminuer, de quoi peut-être vous donner quelques idées. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia