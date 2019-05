Le bricolage, un domaine pour tous les genres

Des cours de bricolage, de nombreux Français y participent à Caen, dans le Calvados. Relooking de meubles, carrelage, plomberie ou électricité, chaque cours a sa spécificité. Et le domaine intéresse de plus en plus de femmes. Pour elles, c'est l'occasion de faire des économies. Mais la plus grande des récompenses est la fierté de bricoler soi-même. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.