Bricoler moins cher : les bons tuyaux

À première vue, la boutique "l'Établisienne" a tout d'une brocante. Mais dans le secret du sous-sol, chacun rapporte sa planche ou son vieux meuble à rénover. Martin fait partie des habitués, il vient toutes les semaines. Dans la vie, il est informaticien, bricoler lui procure du plaisir et lui permet aussi de faire des économies. Ce loisir n'est pas gratuit. L'espace bricolage coûte neuf euros de l'heure, mais c'est toujours moins cher que d'acheter ses propres outils. Pour certains, réparer soi-même est plus qu'un loisir. C'est un moyen de gérer son budget. Dans le grand magasin de bricolage Repair Café, dans le Nord, les clients apprennent à réparer gratuitement leurs appareils électroménagers, encadrés par des bénévoles. Ici, tout le matériel du magasin est mis à disposition. Le rendez-vous a lieu une fois par mois, l'atelier affiche complet. À la fois économique et sûr, des bénévoles leur donnent des conseils pour réparer en toute sécurité. Le faire soi-même remporte un succès de plus en plus important. TF1 | Reportage P. Ninine, V. Pierron, B. Chastagner