Bricoler sans acheter ses outils

La visseuse est un outil indispensable pour que Jocelyne Deschryver remette sur pied sa table de chevet. Cet appareil à plus de 300 euros, elle l'a emprunté gratuitement dans une association. Après une semaine d'emprunt, la dame ramène la visseuse à deux pas de chez elle dans une outilthèque à Lille (Nord). Le local est tenu par des artisans spécialistes du bâtiment. Ici, chaque mois, une vingtaine de riverains empruntent marteau, scie ou encore tournevis. Des outils prêtés avec quelques recommandations. Dans son appartement, Joseph réalise lui-même ses travaux. Il n'a pas les moyens de payer des spécialistes. L'homme n'est pas du tout un bricoleur, mais il peut bénéficier de bons conseils pour restaurer ses murs. Pour les débutants, les professionnels animent également des ateliers pour apprendre à bricoler. Avec ces astuces, Natacha espère économiser sur sa prochaine réparation. Et si les ateliers ne suffisent pas pour de plus gros travaux, les artisans acceptent de passer quelques heures chez vous. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman