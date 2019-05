Brie de Maux, un fromage pas comme les autres

Bénéficiant de l'AOP, le Brie de Meaux est consommé dans la région Île-de-France depuis le XVIIème siècle. Son caractère fermier lui donne tout son goût. Ses méthodes de fabrication n'ont pas beaucoup changé. Chaque fromage pèse près de trois kilos et nécessite 25 litres de lait. Passionné par ce produit du terroir, le chef Christophe Degeilh nous a préparé du boudin aux pommes et poires avec le Brie de Meaux. Découvrez en images la recette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.