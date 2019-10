Brigitte Bardot, une femme impertinente et engagée

Cette année 2019, Brigitte Bardot célèbre ses 85 ans. L'actrice habite à Saint-Tropez dans une propriété qu'elle a achetée. Connue sous les initiales BB, elle est l'idole des Tropéziens. Sa carrière d'actrice a été marquée par le film intitulé "Et Dieu... créa la femme", sorti en 1956. En 1973, elle a arrêté sa carrière cinématographique pour consacrer sa vie à la défense des animaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.