Brigitte Macron et Didier Deschamps lancent l'opération Pièces Jaunes pour venir en aide aux enfants malades

La 31ème campagne des Pièces Jaunes est officiellement lancée. Pour l'occasion, Brigitte Macron, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, et Didier Deschamps, parrain de cette nouvelle édition, sont en direct du CHR d'Orléans. Ils nous confient pourquoi la cause des enfants malades leur tient particulièrement à cœur. Découvrez également les nouveautés qui vont être lancées pour cette édition 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.