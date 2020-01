Brigitte Macron invitée exceptionnelle du "20H Le Mag" ce soir

Vous suivrez pour la première fois dans l'émission "Le 20H Le Mag", Brigitte Macron en pleine activité. La Première dame vous emmènera dans les coulisses de l'Institut des vocations pour l'emploi, où elle donne des cours une fois par mois. Elle vous plongera notamment dans le monde du théâtre. Brigitte Macron sera également interviewée par Gilles Bouleau sur son rôle auprès du chef de l'État et sur l'opération Pièces jaunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.