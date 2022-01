Brigitte Macron : son interview pour le lancement des Pièces jaunes 2022

La première dame Brigitte Macron est l'invitée du 13H de TF1 ce mercredi. Elle lance l'opération Pièces jaunes 2022. Ce sont toujours les enfants qui collectent pour les enfants grâce au métallique qui revient cette année. La différence, c'est qu'ils vont fabriquer leurs tirelires. Pour rappel, l'opération Pièces jaunes fait appel chaque année à notre générosité depuis 1989, à travers des tirelires faciles à assembler. Pour tous ceux qui souhaitent participer cette année, on leur propose de fabriquer eux-mêmes leur tirelire. Quelle tirelire faut-il adopter ? Le bocal de grand-mère ou la boîte de bonbons ? Finalement, on a choisi le pot d'yaourt soigneusement nettoyé. Ensuite, que met-on dedans ? Vous pouvez verser des pièces jaunes, des pièces rouges, et même plus si vous le souhaitez. La Poste et la Banque de France jouent aussi le jeu, car ce sont elles qui collectent. L'autre nouveauté, c'est que cette année, l'opération a été élargie aux adolescents et aux enfants victimes de violences. Pour Brigitte Macron, c'était une "urgence absolue".