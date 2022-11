Bronchiolite : au cœur d'un hôpital saturé

Après trois jours d’hospitalisation, Raphaël va sortir ce jeudi. Soulagement pour lui et sa mère, mais dans la pièce d’à côté, de nombreux bébés restent touchés par la bronchiolite. La maman d’Armand, elle, s’arme de patience et d’optimisme. Face à l’épidémie, le CHRU de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a dû se réorganiser en ouvrant quinze lits en plus. Les infirmières font des heures supplémentaires. Un plan d’urgence vient d’être décidé par le ministère de la Santé. Le problème à Nancy est que l’on est déjà au maximum des capacités. Il reste peu de marge de manœuvre. Cette année, l’épidémie de bronchiolite a commencé avec un mois d’avance, et a du mal à ralentir. "Ça fait plusieurs années qu’on n’a pas vu une épidémie de bronchiolite comme celle-ci", affirme Anne-Charlotte Escal, infirmière puéricultrice au CHRU de Nancy. Chaque année dans l’Hexagone, environ 500 000 enfants sont touchés par la maladie. Dans la plus grande majorité des cas, cette infection ne nécessite pas d’hospitalisation. "En moyenne aujourd’hui, on a 20% des patients qui se présentent aux urgences, qu’on hospitalise", explique Valérie Ratajczak, infirmière puéricultrice au CHRU de Nancy. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse