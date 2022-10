Bronchiolite : toute la France en alerte

Depuis quelques jours, voilà comment démarre la journée dans certaines urgences pédiatriques. La plupart souffrent de bronchiolite. Le CHU de Rouen a déclenché son "Plan blanc" pour hospitaliser au mieux les bébés. Mais comme partout ailleurs, faute de personnel, des enfants sont parfois transférés dans d'autres hôpitaux de la région. Gabin, six mois, est arrivé jeudi soir avec sa maman. La bronchiolite l'empêche de manger correctement. Il pourrait être transféré à Dieppe, à une heure d'ici. Marjolaine, elle, patiente dans la salle d'attente avec Dahlia, cinq mois, à cause d'une gêne respiratoire. Appeler son médecin, c'est le bon réflexe. La bronchiolite, souvent impressionnante pour les parents, est la plupart du temps bénigne et nécessite rarement une hospitalisation. Mais cette année, l'épidémie démarre fort, l'activité des médecins généralistes est déjà sous tension. Il faut bien falloir tenir, car le pic de l'épidémie n'est pas attendu avant deux à trois semaines. TF1 | Reportage C. Bayle, M. Stiti, A. Santos