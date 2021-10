Bronchiolite : une épidémie particulièrement virulente cet hiver ?

Agé de seulement cinq mois, Ilies est très enrhumé, dort peu et a du mal à s'alimenter. Cette séance de kiné doit lui permettre de mieux respirer. "C'est toujours impressionnant de le voir cracher comme ça et puis de le faire tousser de cette manière. Mais après, il faut se dire que c'est pour son bien tout simplement", confie sa maman. Chez ce professionnel de santé, les consultations pour bronchiolite se multiplient ces derniers jours. "Du fait des gestes barrières, les enfants n'ont pas été confrontés au virus et donc leur système immunitaire a été un peu en veille", explique Jean-Marie Camus. Effectivement, la lutte contre le Covid a stoppé la circulation des virus comme la bronchiolite pendant près de deux ans. Alors l'hiver s'annonce chargé. A la permanence régionale des kiné respiratoires de Mérignac (Gironde), les appels ont afflué le week-end dernier, 140 en tout. Les gardes vont donc reprendre plus tôt que d'habitude cette année. Même si dans 95% des cas les bronchiolites ne sont pas graves pour les nourrissons, il est fortement recommandé de consulter un médecin en cas de symptômes.