Bruitage, l'art de faire parler les objets

Dans la campagne charentaise, cette maison n'attire pas l’œil, pourtant, c'est un lieu très particulier. Florian Fabre y a installé son studio de bruiteur de cinéma. Ce matin-là, accompagné d'un ingénieur du son, il bruite un nouveau film. Florian doit à chaque fois se montrer inventif. Comme pour le film "Ernest et Célestine", il a travaillé alors que certains dessins n'étaient pas encore terminés. Et pour faire vivre ces remontées mécaniques, il a fallu ruser. Il n'y a qu'une trentaine de bruiteurs dans le pays. Chacun a ses petites astuces, ces techniques. Ici, pour obtenir des sons différents, le sol est recouvert de plusieurs matières : du métal, des pavés, de la terre. Surtout, Florian a une quinzaine de valises pleines à craquer. Certains de ses objets, il les trouve à la recyclerie du coin. Il les choisit à l'oreille : "ça permet un peu de renouveler mes accessoires quand j'en ai marre de faire le même grincement depuis dix ans". Florian n'a pas fait d'école de bruiteur, ça n'existe pas. Il a appris sur le tas, 17 ans de métier et plus de 200 films et séries. Il y a trois ans, il a quitté Paris pour la Charente. Désormais, il a tout à portée de main. Retour au studio, Florian souhaite nous montrer un dernier extrait. Là encore, c'est un film d'animation, "Le Sommet des Dieux". Aucun dialogue, juste des sons. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Moutot