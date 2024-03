Bruits de la campagne : ce que va changer la nouvelle loi

C'est un son que les voisins de Vanessa ne supportent plus, le chant du coq et les bruits des autres habitants du poulailler. Pour atténuer le conflit qui dure depuis près de quatre ans, la particulière a fait des aménagements. Elle a déplacé son poulailler, s'est séparée d'animaux, et elle va même jusqu'à enfermer ses coqs dans ce cabanon jour et nuit. Insuffisant pour les voisins qui s'expriment dans la presse locale : "Avec autant de volailles, il faut se mettre à distance. Le cheptel est monté jusqu'à 70 individus. C'est de l'élevage là. Si c'était du loisir, elle en aurait dix maximum. Elle a créé son poulailler après notre arrivée". Vanessa affirme le contraire. Dorénavant, les voisins veulent mener une action en justice. Les conflits comme celui-ci sont nombreux en France, alors plusieurs maires ont affiché leur ras-le-bol à l'entrée de leurs communes. Pour encadrer ces conflits de voisinage, une proposition de loi est discutée ce mardi au Sénat. Le texte voudrait interdire les recours si les bruits étaient présents avant l'installation du plaignant. En France actuellement, pas moins de 1 300 procédures judiciaires sont en cours pour des conflits liés aux bruits et aux odeurs de la campagne. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel